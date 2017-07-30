В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве сегодня, 30 июля, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Росгидромет.

Сообщается, что днём 30 июля на Москву обрушится сильный дождь, сопровождаемый градом и ветром. Отдельные порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 26 градусов выше ноля.

Напомним, 29 июля в Москве стал самым теплым днём лета 2017 года. Температура воздуха достигла 29,1 градуса тепла.

Рекордная жара была зарегистрирована в Москве 29 июля 2010 года. В тот день столбики термометров показали 38,2 градусов тепла.