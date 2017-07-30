В одном из ночных клубов Германии произошла стрельба

Констанц, Германия, , 11:10 — REGNUM В германском городе Констанц, расположенном на Боденском озере, произошла стрельба. Об этом сегодня, 30 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру и полицию города.

Сообщается, что стрельба произошла на дискотеке в Констанце в заведении на улице Макс-Штромайер-Штрасе. 34-летний мужчина вошел на дискотеку и открыл стрельбу. По предварительным данным, погиб один человек, ранения получили трое.

Затем стрелок скрылся с места преступления, но в какой-то момент был застигнут полицией. Серьезные ранения получил один из сотрудников полиции, но его жизни ничего не угрожает. В перестрелке со стражами порядка нападавший получил смертельное ранение и скончался.

Мотивы стрелка неизвестны. Полиция и прокуратура Констанци ведут расследование.