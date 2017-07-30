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Ураган сломал крышу спорткомплекса в Туве

Происшествия

На Кызыл обрушился мощный ураган

Ураган сломал крышу спорткомплекса в Туве
Oschtan
Спорткомплекс в Кызыле

Кызыл, 30 июля 2017, 09:50 — REGNUM  В Кызыле в результате шквалистого ветра с дождём обрушилась крыша спортивного комплекса. Об этом сегодня, 30 июля, сообщают местные СМИ.

Сильный ветер с дождём и градом обрушились на столицы Тувы после 18:00 по местному времени 29 июля. Перед этим в Кызыле стояла удушающая жара. Со многих домов в городе сорваны крыши, пострадала крыша куполообразного спортивного комплекса в центре Кызыла.

В результате урагана произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Сейчас многие районы Кызыла остались без электроснабжения.

Уже через несколько часов после начала урагана, на Кызыл с Саян сошли селевые потоки. Глина и дождевая вода затопили восемь улиц.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

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