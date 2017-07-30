Пять человек погибли в результате ДТП на Кубани

Краснодар, , 09:34 — REGNUM В Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин около 3:00. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes.

В результате столкновения погибли четверо пассажиров и водитель ВАЗ-2107. Ещё один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

На месте столкновения работают сотрудники правоохранительных органов.