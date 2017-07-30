В США собака помогла родственникам отыскать пораженных молнией детей

Солт-Лейк-Сити, США, , 05:38 — REGNUM

После того как две ушедшие погулять девочки были поражены молнией, находившаяся вместе с ними собака привела взрослых к месту происшествия. Об инциденте, произошедшем в американском штате Юта, сообщает 29 июля телеканал Fox News со ссылкой на сообщение отдела полиции округа Бивер.

Как стало известно, семья из нескольких человек выехала на пикник. Утром пятницы, 28 июля, две девочки восьми и шестнадцати лет покинули лагерь на квадроцикле.

В момент, когда дети отошли от машины, чтобы прогуляться по лугу, в них ударила молния. Находившаяся вместе с ними на прогулке собака, вернулась в лагерь и лаем предупредила оставшихся там взрослых.

«Семья последовала за собакой на место, где девочки были обнаружены на земле без сознания», - говорится в сообщении ведомства.

Для транспортировки пострадавших в медучреждение к месту происшествия был вызван вертолет. В настоящее время обе девочки находятся в больнице. Состояние младшей медиками оценивается как критическое, старшей — серьезное, но стабильное.