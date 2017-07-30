ДТП на «зебре»: женщина и двухлетний ребенок погибли под колесами BMW

Майкоп, , 04:13 — REGNUM Двое пешеходов, в том числе малолетний ребенок, переходивших дорогу по пешеходному переходу, были сбиты водителем легкового автомобиля в Республике Адыгея, сообщает 30 июля пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Адыгейске

Инцидентоколо 22:30 29 июля в городе, в 13 км к югу от Краснодара.

Как сообщает источник, женщина и девочка в возрасте двух с половиной лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Следовавший по дороге водитель автомобиля BMW не пропустил пешеходов, в результате наезда иномарки обе потерпевшие скончались на месте происшествия.

Водитель был задержан на месте преступления. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

К месту ДТП прибыли следователи, полицейские и сотрудники региональногоГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.