Пожар на фестивале в Барселоне поставил под угрозу жизни 22 тысяч человек

Барселона, Испания, , 03:11 — REGNUM Более 22 тысяч зрителей вынуждены были эвакуированы с площадки музыкального фестиваля Tomorrowland UNITE Spain в Барселоне из-за разгоревшегося на сцене пожара. Жертв удалось избежать, передает 30 июля Euro Weekly News со ссылкой на сообщение организаторов фестиваля.

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Инцидентвечером, 29 июля, на стадионе UNITE Barcelona. По данным организаторов, возгорание произошло из-за технической неисправности. Вероятно, причиной пожара стали проблемы с используемой во время фестиваля пиротехникой.

«Благодаря профессиональному вмешательству организаторов все 22 000 посетителей были эвакуированы безопасно и без сообщений о травмах».

Организаторы пообещали возместить ущерб всем эвакуированным участникам фестиваля.

Власти начали расследования причин пожара.