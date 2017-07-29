На севере Ливии сбит истребитель МиГ-21

Триполи, , 22:35 — REGNUM На севере Ливии боевики одной из группировок сбили ракетой истребитель МиГ-21, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ВВС страны.

Инцидент произошел в субботу, 29 июля, над городом Дерна.

«Истребитель МиГ-21 был сбит ракетой после того, как он нанес удар по позициям боевиков», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, члена экипажа удалось катапультироваться.

Другие подробности пока неизвестны.