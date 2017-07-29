СКР возбудил дело по факту крушения сухогруза в Черном море

Симферополь, , 20:25 — REGNUM По факту затопления сухогруза Anda в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба либо повлекшего по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Крым.

«В настоящее время проведен ряд следственных действий направленных на установления всех обстоятельства произошедшего крушения, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сухогруз Anda под флагом Того, на борту которого находилось 24 тыс. тонн пшеницы, вышел из порта Керчь несмотря на объявленное штормовое предупреждение.

Из-за плохой погоды судно начало терпеть бедствие и перевернулось в нейтральных водах в 50 км от Ялты. На борту сухогруза находился экипаж из 9 человек — граждане Сирии и Индии.

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