В Сан-Томе и Принсипи рухнул грузовой самолет Ан-74

Сан-Томе, , 16:08 — REGNUM В Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74, принадлужащий украинской авиакомпании CAVOK Air. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в соцсети Facebook.

ЧП произошло в субботу, 29 июля, на острове Сан-Томе.

«При взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, — написал Лавренюк. — Предварительная информация, попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета».

Украинский чиновник отметил, что все члены экипажа воздушного судна живы, однако получили различные травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.