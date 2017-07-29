Восемь из девяти членов экипажа затонувшего сухогруза Anda спасены

Ялта, Крым, 29 июля 2017, 12:38 — REGNUM С затонувшего в Черном море у берегов Крыма сухогруза Anda спасены восемь членов экипажа. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Сообщается, что четверо были спасены с тонущего корабля, ещё четверо выловлены в воде. Спасатели ведут поиск ещё одного моряка, который остался без спасательного жилета.
Напомним, команда Anda состояла из девяти человек — граждан Сирии и Индии. Корабль перевозил пшеницу.
Ранее МЧС сообщило, что сухогруз Anda под флагом Того вышел из порта Керчь несмотря на объявленное штормовое предупреждение. Из-за плохой погоды судно начало терпеть бедствие и перевернулось в нейтральных водах в 50 километрах от Ялты.
Проведение поисково-спасательной операции затруднено продолжающимся штормом в Черном море.
Читайте ранее в этом сюжете: МЧС: Сухогруз, затонувший у берегов Крыма, вышел в море в шторм