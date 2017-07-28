Рогозин приземлился в Минске и оттуда грозит румынам: «Ждите ответа, гады»

Минск, , 17:39 — REGNUM «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал на своей странице в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя после приземления в Минске отказ румынских властей пропустить в Молдавию самолет Москва-Кишинев, на борту которого он находился.

Рогозин отметил, что Венгрия тоже отказала самолету в транзитной посадке в Будапеште.

В румынском МИДе подтвердили отказ самолету с Рогозиным на борту в пролете над территорией Румынии. Самолет S7, на борту которого находилась российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, напомним, развернулся над территорией Венгрии по причине отказа Румынии пропустить его.

Украина, напомним, также не пропускает российские авиарейсы через свое воздушное пространство. Попасть в Молдавию, не пересекая воздушное пространство Украины и Румынии невозможно.

Российский вице-премьер планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению молдавского президента Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В молдавском МИДе российской стороне рекомендовали воздержаться от проведения мероприятий.

27 июня в кишиневском аэропорту была задержана группа российских артистов, которые планировали выступить на мероприятиях в Приднестровье. Им было отказано во въезде в Молдавию.

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