Румыния не пропустила рейсовый самолет с Рогозиным в Молдавию

Бухарест, , 15:45 — REGNUM Румыния отказалась пропустить через свое воздушное пространство рейсовый самолет авиакомпании S7 Москва-Кишинев, на борту которого предположительно находится российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, самолет развернулся в воздухе над территорией Венгрии, сделал несколько петель, после чего полетел обратно в направлении Минска.

Украина, напомним, также не пропускает российский авиарейсы через свое воздушное пространство. Попасть в Молдавию, не пересекая воздушное пространство Украины и Румынии невозможно.

Ранее Рогозин написал на своей странице в Facebook, что «в Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация».

Российский вице-премьер планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению молдавского президента Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В молдавском МИДе российской стороне рекомендовали воздержаться от проведения мероприятий.

27 июня в кишиневском аэропорту была задержана группа российских артистов, которые планировали выступить на мероприятиях в Приднестровье. Им было отказано во въезде в Молдавию.

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