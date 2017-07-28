Вынесен приговор проникшим на военную базу в Латвии гражданам РФ

Рига, , 14:30 — REGNUM 27 июля в Латвии было вынесено окончательное решение по уголовному делу, в котором двое граждан России обвиняются в незаконном проникновении на военную базу в Адажи летом 2015 года, сообщает портал Mixnews.lv.

В пособничестве гражданам России Александру Куркину и Андрею Попко обвинялся латвийский общественный деятель Владимир Линдерман — его признали невиновным, а Куркина и Попко признали виновными в хулиганстве. Суд Рижского района Латвии приговорил Андрея Попко и Александра Куркина к трем месяцам и 27 дням лишения свободы.

Как заявил Владимир Линдерман, это наказание уже отбыто, так как осужденным засчитали срок ареста. Линдерман также отметил, что мужчины намерены обжаловать приговор, как только их адвокат получит полный текст обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, двое граждан России проникли на военную базу в Адажи, имея при себе знамя цветов георгиевского флага. Они были задержаны, и у них были обнаружены листовки на английском языке, осуждающие усиление группировки НАТО в Прибалтике. На территорию базы активисты пробрались, приставив к ограде лестницу. Распространить листовки они не успели, так как были быстро задержаны. Позже в их адрес были выдвинуты обвинения в шпионаже и причастности к террористической деятельности. За это преступление им грозило пожизненное заключение или лишение свободы на срок до 20 лет. Но 11 сентября 2015 года было принято решение о переквалификации уголовного процесса в дело о хулиганстве. По статье о хулиганстве обвиняемым грозло лишение свободы на срок до пяти лет, денежный штраф или принудительные работы.

Инцидент произошел во время военных учений Saber Strike 2015, в которых принимали участие и американские военнослужащие.

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