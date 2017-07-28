Депутата Ярославской областной думы лишили прав за наезд на женщину

Ярославль, , 10:46 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы, секретарь рыбинского отделения «Единой России» Евгений Сдвижков лишен водительских прав сроком на один год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

16 января этого года, в районе Тутаевского шоссе в Ярославле Евгений Сдвижков на автомобиле Lexus выехал на запрещающий сигнал светофора на пешеходный переход и наехал на 31-летнюю женщину, которая получила телесные повреждения. Скорая помощь диагностировала у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану головы, ушибы и ссадины

Депутат свою вину признал и в суде объяснил, что при перестроении не заметил красный сигнал светофора. Фрунзенский суд Ярославля принял решение о лишения Евгения Сдвижкова права управления транспортными средствами на срок 1 год.

«Да, я виноват был в этой ситуации. Меня правильно лишили прав, но у меня есть персональный водитель и я езжу сейчас с ним. Это большая наука всем большим руководителям — ездите с персональным шофером, а то часто мысли бывают заняты и за движением не уследишь. Главное, что женщина жива и здорова теперь. Когда она только легла в больницу, то я перечислил ей деньги на лечение и реабилитацию. И после выхода тоже», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Сдвижков.

Преследование ярославских депутатов за ДТП приобретает массовый характер. Как сообщало ранее ИА REGNUM, следственный комитет возобновил расследование уголовного дела против еще одного депутата областной думы Виктора Волончунаса, который совершил наезд на человека со смертельным исходом 9 лет назад.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о ДТП экс-мэра Ярославля: адвокат семьи погибшего в недоумении