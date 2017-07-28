Наводнение в КНР: количество жертв продолжает расти

Пекин, , 10:31 — REGNUM Министерство гражданской безопасности КНР подтвердило информацию о гибели восьми жителей провинции Шэньси, где уже более десяти дней не прекращаются сильнейшие ливни. Увеличение количества осадков, зарегистрированное в ночь с 25 на 26 июля привело к частичному подтоплению более 10 населенных пунктов.

Более 71,3 тыс. жителей города Юлинь были экстренно эвакуированы. Ливни и наводнения уничтожили более 2,2 тыс. га посевов, прямые экономические потери превышают 230 млн юаней ($34 млн), пишет «Сина синьвэнь».

Проливные дожди привели к сбоям в электроснабжении, в ряде районов не работает связь, движение по 6 скоростным трассам перекрыто. По прогнозам синоптиков, ослабление дождей произойдет не ранее 29 июля. До этого времени в регионе будет сохраняться повышенный «оранжевый» уровень общественной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, около 120 человек стали жертвами наводнения в Индии, от которого особенно страдает западная часть страны.

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