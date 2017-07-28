Светлана Шаповалова, , 11:36 — REGNUM

Статья ИА REGNUM об алтайском учителе, не получившем никакого наказания за публичное унижение двух барнаульских школьников, всколыхнула общественность. Темой заинтересовались не только краевые и федеральные СМИ, но и правоохранители. Как сообщила сегодня, 28 июля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко, доследственная проверка была инициирована накануне.

«Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию учебного процесса», — отметила представитель СК.

Напомним, ИА REGNUM о шокирующей истории общения учителя начальных классов одной из барнаульских школ с двумя учениками сообщало еще в ноябре 2016 года. Факт долгого и публичного унижения второклассников Вани N. и Ильи N. (фамилии и номер школы не опубликованы в интересах детей, прим. ИА REGNUM) обнародовала мама одного из школьников. Заметив изменившееся поведение сына и подтвержденное докторами ухудшение здоровья (нервозоподобное состояние и энурез), она положила в школьную сумку включенный диктофон. После услышанного мать удостоверилась, что классный руководитель оскорбляет и повышает голос не только на ее сына и еще одного ученика. Нелицеприятные высказывания прозвучали и в отношении их родителей:

— Илья!!! Я не поняла, почему ты в курточке здесь? (переходит на крик) я тебе уже дважды сказала — разденься! Ну вот, наконец-то. Так. Остались у нас анкеты не принесенные — Вани и Ильи… — самые двоечники и тунеядцы ‑ и мамы такие же — двоечницы и тунеядцы. По другому сказать не могу.

Между тем Илья имеет небольшой речевой дефект, а Ване поставлен диагноз, связанный с хронической нервной болезнью. Несмотря на это, педагог, судя по записи, могла перед всем классом передразнить и оскорбить не выговаривающего букву Илью, а Ваню, принимающего сильнодействующее лекарство, — не выпустить в туалет, накричать, обозвать «пустым местом», пообещать «вышвырнуть».

В коротких диалогах можно распознать, к примеру, «допрос с пристрастием»: преподаватель перед всем классом выясняла, где был в субботу Илья, передразнивая речь паренька и обвиняя во вранье:

— Илья С… где был в субботу?

— Я, в сьюбботу?

— Да, ты, в сьуюбботу? У нас уроки были в субботу, а у тебя?

— Я в музыкальную ходил.

— Мне фиолетово. Главная для тебя школа не музыкальная. Если ты не получишь диплом в музыкальной школе, ты как-нибудь переживешь, если ты не получишь диплом в этой школе, то тебя никуда не возьмут работать… Сюда подошел… (Судя по звуку, ребенок идет).

— Чего врать-то? В музыкальной: вы уж с мамой тогда договаривайтесь, вместе — как врать. Ты врешь, что в музыкальной был, мама врет, что на картошку. Кто из вас прав, кому верить?

— То есть, на картоську!

— А то есть, на картоську, ну слава богу. Заявление чтобы мама мне завтра принесла его.

А поход класса в столовую, судя по одному из фрагментов диктофонной записи, мог сопровождаться таким диалогом педагога:

«Ваня! Руки помыл? Не пойдешь с нами. Будешь сидеть там, раз ты не умеешь в классе себя вести. Дети будут кушать, а ты сидеть и облизываться там (под смешки одноклассников). Дима. Настя. Оставляю вас здесь за главных, чтоб вы следили — особенно за Ильей и за Ваней. Если они будут рыпаться, я приду, вы мне потом скажете».

Между тем оба школьника, хоть и не являются первыми учениками в школе (мальчики имеют проблемы со здоровьем), но в первом классе учиться оба любили. Успеваемость стала снижаться спустя несколько месяцев. Родители склонны увязывать данное обстоятельство с тем, что в их семьях не было возможности сдавать деньги на нужды класса и подарки учителю.

Характерный пример изменившегося отношения приводила ранее мать Вани. Учительница ей объявила, что ребенок будет сидеть за партой с обломанным краем до тех пор, пока не будут сданы деньги. Когда Евгения пожаловалась директору и парту заменили, издевательства на этом не закончились: несмотря на маленький рост, ребенок был посажен за последнюю парту.

Обратиться в СМИ родительницу вынудило отношение руководства школы, которое, несмотря на настоятельные просьбы прослушать запись и разобраться с учителем, допускающим некорректное поведение и высказывания, отмахнулось от проблемы. Первые «оргвыводы» руководство учебного заведения сделало только после того, как алтайский редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова настояла, чтобы директор школы все-же нашел время изучить шокирующую аудиозапись. Несмотря на то, что запись была сделана осенью, только в декабре 2016 года, после ее прослушивания, руководство школы заявило о создании специальной комиссии по расследованию данного инцидента.

«Говорить все эти фразы это, конечно, недопустимо — я это как директор говорю, и как педагог. Все-таки, есть педагогический такт — разговаривать с ребенком так, как это должен делать учитель. Естественно, оскорбления, высказанные там в адрес и ребенка, и мамы — они недопустимы. Поэтому здесь я сразу говорю: конечно, учитель не прав», — оправдывался в конце 2016 года учитель школы, где пострадали ученики. И только тогда он изыскал возможность перевода одного из пострадавших учеников в другой класс.

Кстати, факт некорректного поведения учителя был подтвержден и проверками краевого министерства образования. А о том, что проблема до сих пор не решена, сообщила недавно юрист Мария Доценко.

Как оказалось, наложенное было взыскание на учителя суд благополучно отменил (были нарушены сроки), и единственной неприятностью для провинившегося учителя пока является лишь время, потраченное на участие в судебных заседаниях (отчаявшиеся добиться справедливости родители обратились в суд). Да и то, одно и последних заседаний и учитель, и директор благополучно проигнорировали.

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Интересно, что сама учительница в разговоре с ИА REGNUM факты передразнивания (они приведены в предыдущей статье ИА REGNUM), несмотря на имеющуюся запись, отрицала. Также она заявляла, что «не намерена оправдываться по многим пунктам».

Тем не менее, по признанию матери Ильи, на следующий же день после того, как учителю стал известен факт существования диктофонной записи, педагог поспешила обыскать рюкзак ученика в поисках включенного диктофона. Происходило это опять же перед всем классом.

Факт публичного оскорбления особо подчеркиваются и в словах юриста Марии Доценко.

«Усугубляется это тем, что все это происходило на глазах его одноклассников, что негативно отразилось на отношениях одноклассников к ребенку, они еще долгое время насмехались и дразнили его», — говорит юрист.

В настоящее время с судебном заседании объявлен перерыв до проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень вреда, причиненного одному из учеников. Также в суде будет рассмотрена история со вторым учеником-изгоем.

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