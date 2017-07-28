Мэр Уссурийска Евгений Корж отпущен под подписку о невыезде

Владивосток, , 09:24 — REGNUM Глава приморского города Уссурийск Евгений Корж, который вместе с вице-губернатором Евгением Вишняковым был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, отпущен под подписку о невыезде, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

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По информации источника редакции, глава администрации Уссурийского городского округа действительно был отпущен под подписку о невыезде. Какие-либо подробности расследования пока не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков вместе с мэром Уссурийска были задержаны в минувшую среду, 26 июля. На следующий день Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал Вишнякова на 1,5 месяца — до 10 сентября. Из зала суда его направили в СИЗО №1.

По предварительным данным, заместитель главы Приморского края Владимира Миклушевского и мэр Уссурийска подозреваются в превышении должностных полномочий при газификации микрорайона «Радужный» в городском округе. По не подтверждённым официально данным ущерб составил около 50 млн рублей.

Известно также, что накануне, 27 июля, на рабочем месте Евгения Вишнякова прошли обыски, от должности к настоящему времени он не отстранён.