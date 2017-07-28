На Алтае осудили мать, заморившую голодом новорождённого сына

Заринск, Алтайский край, , 08:32 — REGNUM Жительница Заринского района, которая в сентябре 2016 года оставила своего новорождённого ребёнка на попечение престарелой матери, а сама отправилась в загул, осуждена по двум статьям.

Как сообщила сегодня, 28 июля, корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко, женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Напомним, вместо материнского молока 1,5-месячный ребенок длительное время получал подслащённую водичку и китайские «сливки». Трагедия с новорождённым случилась 11 сентября 2016 года в селе Новодрачёнино. Изначально сообщалось, что, поскольку мальчик выглядел худым и на его тельце образовались пролежни, смерть могла наступить от истощения. Но, как установило следствие, плохое питание стало причиной развившейся болезни.

«Смерть наступила в результате приобретенного заболевания печени, возникшего из-за нарушения питания», — подчеркнула Яна Кириченко.

Также, по её словам, в производстве следственных органов находится уголовное дело по обвинению должностных лиц органов системы профилактики. Следствию предстоит оценить достаточность профилактической работы с семьёй, в которой случилась трагедия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осуждённая проживала с селе Новокопылово (Заринский район Алтайского края), а в соседнее село Новодрачёнино приезжала к матери. Незадолго до случившегося она с малышом лечилась в стационаре, но, не долечив ребёнка, у которого была высокая температура, она написала отказ от медуслуг и привезла ребенка в Новодрачёнино, а сама ушла в загул.

Медицинский работник неоднократно осуществлял осмотры, настаивал на возвращении в больницу, но эти советы взрослые игнорировали.

«Семья неблагополучная, — обе женщины неоднократно были пьяны», — поясняли ранее в администрации Новодрачёнино.

Голодали и дети постарше — сын семи лет и трёхлетняя дочь. За свои деяния нерадивая мать получила 1 год 6 месяцев лишения свободы.

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