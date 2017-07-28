На Камчатке умственно отсталый парень зарезал ребёнка

Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM К 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорён 18-летний житель Петропавловска-Камчатского, который прошлой осенью зарезал 13-летнего ребёнка у подъезда одного из домов во время ссоры. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора Камчатки Лариса Шунина, во время отбывания наказания он будет постоянно наблюдаться у психиатра.

Собеседник агентства отметила, что парень признан виновным в убийстве, но адвокаты пытались переквалифицировать дело на причинение смерти по неосторожности. За это преступление предусмотрено менее строгое наказание, но суд не согласился с доводами защиты.

«У осуждённого имеется отставание в физическом и умственном развитии. Но согласно заключению экспертизы, наличие указанных отклонений не препятствует ему осознавать характер и значение совершаемых им действий. В момент преступления он не находился в состоянии аффекта, но нуждается в постоянном наблюдении и лечении у психиатра», — сказала Лариса Шунина.

В СКР региона ИА REGNUM напомнили, что преступление было совершено в октябре 2016 года. 13-летний подросток начал бить 18-летнего парня — сначала кулаком в грудь, потом ногой в живот, после чего попытался повалить его на землю, но тот достал нож и ударил подростка в грудь. От полученный травмы мальчик скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.