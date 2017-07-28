На Камчатке из берегов вышла река Амчигача и подтопила дачи

Петропавловск-Камчатский, , 08:11 — REGNUM На Камчатке в Усть-Большерецком районе в зоне паводка в результате выхода из берегов реки Амчигача оказались 10 придомовых территорий дачных участков, владельцы которых проживают в Усть-Большерецке, и участок внутрипоселковой грунтовой дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС региона.

Кроме того, подтоплена территория бани, которая работает только по выходным дням, а также неработающей летом котельной.

«Из-за сильных дождей уровень воды в реке Амчигача поднялся до 341 см. Транспортное сообщение с селом Усть-Большерецк не нарушено, жизнеобеспечение населения также не нарушено. Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки», — сказали в МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что из-за обильных дождей в Елизовском районе Камчатки вышла из берегов Сухая речка, по которой с вулканов начала идти вода и грязь, в итоге селевой поток накрыл некоторые дачные участки.

Синоптики рассказали, что за время действия циклона в Усть-Большерецком районе выпало две месячные нормы осадков, а в Елизовском — одна. В субботу к берегам Камчатки подойдет еще один циклон, который также несет дожди.