На Алтае готовятся ко второй волне активности клещей

Барнаул, , 07:25 — REGNUM С начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края обратились 10 254 человека, из них 2866 детей. Пострадавшие от этих опасных насекомых зарегистрированы в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, а также в Алейском, Алтайском, Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Змеиногорском, Каменском, Краснощековском, Курьинском, Кытмановском, Локтевском, Мамонтовском, Новичихинском, Петропавловском, Солонешенском, Тогульском, Топчихинском, Усть-Калманском, Целинном и Шипуновском районах, сообщает Роспотребнадзор.

Также известно, что в настоящее время в больницы с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом попали двое жителей региона.

«Заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. С начала эпидемического сезона комиссионно диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 14 взрослых жителей края», — отмечают медики.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, с середины августа на Алтае ожидается вторая, менее интенсивная, волна активности клещей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при исследовании клещей, снятых с людей, пострадавших от их присасывания, специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» наличие вируса клещевого энцефалита выявили в 4% случаев.

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