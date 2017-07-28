Боевики «Боко Харам»* убили 50 сотрудников нефтедобывающего концерна

Абуджа, , 07:19 — REGNUM В Нигерии боевики радикальной исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на участников экспедиции, которые занимались нефтеразведкой на северо-востоке страны, сообщает 27 июля Der Spiegel.

Число жертв растет: сначала военные сообщали о 10 погибших, но обнаруживаются новые тела. На данный момент известно, что в результате нападения террористов убито 50 человек, все они — сотрудники государственного нефтедобывающего концерна NNPC.

Это — не единственное нападение на нефтяников. Сообщается, что 25 июля геологи и геодезисты, которые должны были заниматься нефтеразведкой в штате Борно, были похищены террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, боевики этой организации регулярно совершают нападения на северо-востоке Нигерии. Они выступают против западной модели образования и добиваются введения по всей стране законов шариата.

Наиболее громким их преступлением стало похищение 220 школьниц в апреле 2014 года. Многие девушки до сих пор находятся в плену у террористов.