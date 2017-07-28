В Орле пациент психбольницы напал на полицейских

Орел, , 03:15 — REGNUM Житель Орла, проходивший лечение в психиатрической больнице и, вероятно, самовольно покинувший медучреждение, ранил двух сотрудников полиции, после чего был задержан. Об этом сообщает СКР по Орловской области.

Инцидент произошел 27 июля в жилом доме в Воскресенском переулке, куда полицейских вызвали жители. 28-летний пациент психбольницы, находившийся на лестничной площадке, напал с ножом на стражей порядка — мужчину и женщину, и ранил их.

Затем злоумышленник выхватил у сотрудницы полиции табельный пистолет и, угрожая ей оружием, направился вместе с заложницей к детскому парку. По пути мужчина стрелял по сторонам.

Позже злоумышленника обезоружили и задержали в районе центрального городского парка. Раненых полицейских госпитализировали.

В отношении мужчины, который ранее был судим, возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушение на убийство двух и более лиц, а также хищение огнестрельного оружия с применением насилия.

Отмечается, что подозреваемый находился в психиатрической больнице на стационарном лечении. Расследование уголовного дела продолжается.

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