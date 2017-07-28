На Камчатке, где ливень вызвал селевой поток, готовятся к новому циклону

Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM Камчатка готовится к очередному удару стихии, еще не оправившись от предыдущего циклона, который спровоцировал селевой поток, накрывший дачные участки. Как сообщили ИА REGNUM местные синоптики, новый циклон подойдет к берегам полуострова в субботу.

Основной удар стихии придется на южные районы края, в том числе региональный центр — Петропавловск-Камчатский, и крупнейший муниципалитет — Елизовский район.

«Ожидаются дожди, местами сильные. Упадет температура воздуха», — сказали синоптики.

Они отметили, что в отличие от предыдущего циклона, который несколько дней портил погоду в регионе, новый атмосферный вихрь будет влиять всего сутки — к воскресенью погода, по предварительным данным, нормализуется.

Что касается циклона, который несколько дней бушевал на полуострове, то за пару дней ливней в Елизовском районе выпала месячная норма осадков, а в Усть-Большерецком районе — две нормы. В столице Камчатки выпало 80% от месячной нормы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильнее всего пострадал Елизовский район, а точнее дачные участки, которых в этом муниципалитете много. Дело в том, что из-за обильных осадков вышла из берегов Сухая речка по дороге от вулканов Авачинский и Корякский. В итоге образовался селевой поток, который накрыл некоторые дачные участки. Сейчас спасатели помогают людям разгребать завалы, а власти обещают помочь овощами тем, чей урожай был полностью уничтожен.