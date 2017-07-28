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Упавший в Пицунде самолет развалился на куски: видео

Происшествия

Жертвами катастрофы стали трое российских граждан

Пицунда, Абхазия, 28 июля 2017, 01:28 — REGNUM  Легкомоторный самолет, потерпевший крушение в абхазской Пицунде 27 июля, полностью разрушился при падении. Видео с места катастрофы опубликовано на канале агентства Sputnik Абхазия в YouTube.

На записи видно, что крупный обломок самолета лежит в воде у берега реки. Представители экстренных служб, работающие на месте происшествия, собирают небольшие фрагменты воздушного судна.

Причины трагедии устанавливает прокуратура Гагрского района Абхазии совместно с транспортной прокуратурой республики, передает RT. Отмечается, что прогулочным легкомоторным самолётом, упавшим в устье реки Бзыпта, владела коммерческая фирма «Седьмое небо».

Как сообщало ИА REGNUM, легкомоторный самолет упал в Пицунде вечером 27 июля. На борту находились три гражданина России — два мужчины и девочка 2011 года рождения. Все они погибли.

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