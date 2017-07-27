В аэропорту Кишинёва задержали группу российских артистов

Кишинёв, , 22:58 — REGNUM В аэропорту Кишинёва молдавские пограничники задержали группу артистов из Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

Сообщается, что группа российских артистов направлялась в Приднестровье, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 25-летия миротворческой операции Вооруженных сил России в этой непризнанной республике.

Однако артисты были задержаны в международном аэропорту Кишинёва молдавской пограничной полицией.

«В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинева уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита», — сказано в сообщении пресс-службы пограничной полиции Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон резко осудил задержание российских граждан в аэропорту Кишинёва. Он назвал данный инцидент провокацией, которая направлена на срыв усилий по восстановлению отношений с Россией.