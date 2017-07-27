Четверг, 27 Июля 2017 года
22:10:06 МСК

Названы имена погибших при крушении легкомоторного самолёта в Пицунде

Происшествия

Все погибшие — граждане Российской Федерации

Пицунда, Абхазия, 27 июля 2017, 21:43 — REGNUM  Посольство Российской Федерации в Абхазии сообщило, что все погибшие при крушении легкомоторного самолёта в Пицунде — граждане России. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба российской дипломатической миссии в Абхазии.

Сообщается, что пилот и двое пассажиров самолёта, погибшие при его крушении, были гражданами России.

Пилотом был Александр Семёнов из Самары, пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы.

Подчёркивается, что на месте крушения самолёта находится представитель посольства РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия