Более 70 российских туристов были выселены из отеля в турецком Мармарисе

Мармарис, Турция, , 20:43 — REGNUM Более 70 граждан Российской Федерации, отдыхавшие на турецком курорте Мармарис, были выселены из пятизвёздочного отеля Munamar Beach. Об этом сегодня, 27 июля, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что всего из отеля Munamar Beach были выселены 400 человек, 70 из которых являются гражданами России. При этом туристический оператор сразу же разместил оказавшихся на улице отдыхающих по другим отелям.

Причиной выселения всех туристов из отеля Munamar Beach стал конфликт между собственником отеля и арендатором.

Оказывается, ещё несколько лет назад отель Munamar Beach был выкуплен членом королевской семьи Катара, а затем сдан в аренду турецкой компании сроком на пять лет.

В 2015 году срок контракта закончился и катарский шейх в ходе переговоров по продлению контракта потребовал увеличения арендной платы. Турецкую сторону это не устроило.

Дело дошло до суда, который тянулся два года. 21 июля 2017 года суд принял решение в пользу собственника отеля и клиентов пришлось выселять.