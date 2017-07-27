В Дагестане предстанут перед судом убийцы Героя России Нурбагандова

Махачкала, , 18:55 — REGNUM В Дагестане передано в суд уголовное дело в отношении Азиза Джамалутдинова и Артура Бекбулатова, подозреваемых в убийстве Героя России Магомеда Нурбагандова. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Дагестану, в зависимости от роли каждого, они обвиняются в незаконном вооруженном формировании, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, в незаконном обороте оружия и многих других уголовных преступлениях.

В ведомстве сообщили, что следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

По материалам следствия, оба подозреваемых в 2016 году вступили в банду Магомеда Халимбекова, действовавшей на территории города Избербаш, Карабухкентского и Сергокалинского районов Дагестана. Они прошли в банде обучение и в июле того же года приняли участие в убийстве сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии по городу Каспийску Магомеда Нурбагандова.

Группа участников НВФ нарвалась на отдыхающую в лесу Сергокалинского района компанию молодых людей, среди которых оказался и Нурбагандов. Бандиты сначала застрелили Абдурашида Нурбагандова, который заступился за несовершеннолетнего ребенка, а потом и Магомеда Нурбагандова, признав в нем сотрудника полиции. Под угрозой смерти Нурбагандова бандиты заставляли сделать обращения коллегам с просьбой бросить работу в органах внутренних дел. Но он, наоборот, сказал ставшую впоследствии известной фразу «Работайте, братья!», после чего был застрелен. О подвиге этом стало известно только после задержания Джамалутдинова и Бекбулатова. На их телефонах была обнаружена видеосъемка казни.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов за мужество и героизм был награжден звездой Герой России посмертно. Абдурашид Нурбагандов награжден посмертно Орденом Мужества.

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