В Дагестане суд арестовал похитителей министра

Махачкала, , 18:26 — REGNUM В Махачкале Советский районный суд арестовал на два месяца братьев Залкепа и Яхью Алискантовых, подозреваемых в похищении министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова с целью получения выкупа. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе суда. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека организованной группой», «вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «незаконный оборот оружия».

По данным Следственного управления СКР по Дагестану, братья Алискантовы 20 июля, угрожая пистолетом, похитили министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. За его освобождение они потребовали 100 млн рублей. Позже во время переговоров они снизили размер выкупа до 70 млн рублей. По данным издания «Лайф», министра держали в одном из частных домов в центре Махачкалы, скованным наручниками. При передаче первой части выкупа в размере 30 млн рублей один из подозреваемых был задержан. Позже был задержан второй похититель, а Казибеков был освобожден. В плену он провел несколько часов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Махачкале задержаны подозреваемые в похищении министра