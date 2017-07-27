Легковой автомобиль взорвался в украинском Днепре

Днепропетровск, Украина, , 15:16 — REGNUM Легковой автомобиль взорвался в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова в эфире телеканала «112 Украина».

ЧП произошло в четверг, 27 июля, на проспекте Поля, 117. По последним данным, в результате взрыва пострадали два человека (водитель иномарки и 70-летняя прохожая).

По ее словам, женщина села в припаркованный на стоянке автомобиль, отъехала на 20 метров, и произошел взрыв. Из транспортного средства пострадавшая смогла выбраться самостоятельно.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины взрыва.

«Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования и окончательном определении квалификации», — говорится в сообщении.