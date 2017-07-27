По факту смертельного ДТП в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело

Краснодар, , 15:17 — REGNUM В Краснодарском крае по факту смертельного ДТП, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом 27 июля сообщают в пресс-службе краевого МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ 21 111 и рейсового автобуса Mercedes произошло 27 июля около 5:30 (мск) утра в районе поселка Ильич.

Водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который продолжил движение и столкнулся с припаркованными на обочине грузовыми автомобилями. На момент аварии в автобусе находились 32 пассажира и водитель.

В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира легковушки и пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы восемь человек.

«В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), — сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

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