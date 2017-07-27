В Казахстане задержаны узбекские граждане, ехавшие в Россию на заработки

Астана, , 15:13 — REGNUM В Казахстане за нарушение миграционного законодательства задержали 17 граждан Узбекистана, направлявшихся в Россию на заработки. Об этом сегодня, 27 июля сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Северо-Казахстанского Департамента внутренних дел.

«В ходе очередного рейда сотрудниками специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД СКО на контрольном пункте «Западный» была проверена автомашина Toyota HiAce под управлением жителя Астаны. При проверке пассажиров микроавтобуса было установлено 17 граждан Республики Узбекистан, у которых имелись документы, однако миграционные карточки были просрочены. Эти граждане следовали в Российскую Федерацию на заработки», — говорится в сообщении.

В пояснении говорится, что задержанные не выехали с территории Казахстана в сроки, предусмотренные казахстанским миграционным законодательством. В частности, после истечения срока, указанного в миграционной карточке, им давалось еще трое суток на то, чтобы они могли покинуть территорию Казахстана или вновь пройти процедуру регистрации. Однако ни того, ни другого не было сделано.

Сообщается, что в отношении граждан Узбекистана были собраны административные материалы по статье 517 Кодекса РК об административных правонарушениях и переданы в суд.

«Всего с начала года сотрудниками специального отдельного взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД за нарушения законодательства к административной ответственности привлечены 1558 иностранцев, из них 1536 — граждане СНГ. По решению суда за пределы страны выдворены 72 иностранца» — информирует КазТАГ.

Напомним, в начале июля 2017 года Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области перекрыл канал нелегальной миграции. Была задержана группа граждан Казахстана, организовавших данный канал, и шесть граждан Узбекистана, которые намеревались перейти границу, имея официальный запрет на въезд в Российскую Федерацию.

Напомним также, по официальным данным, в России находится 1,7 млн граждан Узбекистана, а по неофициальным — несколько миллионов. Всего за последний месяц в рамках организованного набора на работу и в соответствии с двусторонним соглашением о миграции Узбекистана и Российской Федерации официально выехало около 600 граждан Узбекистана.

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