В Казахстане из-за отравления канализационным газом погибли еще двое

Астана, , 14:14 — REGNUM В Казахстане два человека погибли и еще трое отравились в канализационно-насосной станции. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

«26 июля 2017 года 13 часов 20 минут в дежурное отделение Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в г. Кзыл-Орда по улице Каратогай в канализационно-насосной станции (КНС) произошел выброс газов, есть пострадавшие. При прибытии на место ЧС выяснилось, что пятеро рабочих, отравившись газом, остались внутри КНС», — информирует комитет.

Для спасения пострадавших спасатели надели защитные костюмы и дыхательные аппараты и, спустившись в подвальную часть канализационно-насосной станции, вынесли оттуда пятерых рабочих. Двое из них на тот момент были уже мертвы. Оставшимся троим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в медицинское учреждение.

«Предварительно известно, что на КНС работали семь человек, которые занимались ремонтными работами без средств индивидуальной защиты. Во время проведения работ произошел выброс газов, вследствие чего один из рабочих потерял сознание и упал на дно станции. Находившиеся рядом его товарищи попытались спасти его, но сами отравились газами, потеряли сознание», — сообщили детали произошедшей трагедии в Комитете по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в июне 2017 года в Казахстане в выгребной яме туалета погибла семья. Выяснилось, что 10-летняя девочка уронила в яму телефон и прыгнула вслед за ним. Пытаясь спасти дочь, в яму прыгнул отец, а следом за ним, пытаясь спасти их обоих, прыгнула тетя девочки.

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