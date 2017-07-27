В Саратове леопард напал на 6-летнюю девочку: СК проводит проверку

Саратов, , 13:36 — REGNUM В Саратове во время посещения семьёй «контактного» зоопарка в одном из торговых центров леопард напал на 6-летнюю девочку, следователи проводят проверку. Об этом 27 июля сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«26 июля во время посещения семьей «контактного» зоопарка в одном из торговых центров, предположительно, леопард напал на 6-летнюю девочку», — сообщили в ведомстве.

Девочку с полученными повреждениями в области шеи госпитализировали в лечебное учреждение.

По факту произошедшего следователями инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки травмирования ребенка.

В настоящее время правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются лица, осуществлявшие контроль за соблюдением правил безопасности посещения зоопарка и допуска людей к животным.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

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