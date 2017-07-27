Хакеры получили данные о 400 тыс. клиентах банка Unicredit

Рим, , 13:22 — REGNUM Итальянский банк Unicredit подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает сам банк в официальной ноте. Хакеры взломали базу данных и получили доступ к информации о 400 тыс. клиентов в Италии.

«Это произошло через итальянского внешнего коммерческого партнера», — подчеркивает банк и объясняет, что хакеры не смогли получить доступ к паролям счетов клиентов и, таким образом, не смогут выполнить несанкционированные операции со счетами. Однако, хакеры могли получить доступ к определенным персональным данным и международным номерам счетов клиентов.

Хакерская атака, о которой банк Unicredit сообщил 26 июля, случилась в период с июня по июль, но уже в сентябре и октябре 2016 года была первая попытка взлома. Система защиты, в которую банк инвестировали 2,3 млрд евро, позволила избежать худших последствий, отметили в учреждении. Банк сообщает, что подаст в суд в прокуратуру Милана.