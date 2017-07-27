В Азербайджане на бройлерной фабрике произошел взрыв

Баку, 27 июля 2017, 11:36 — REGNUM Мощный взрыв произошел на бройлерной фабрике в Азербайджане. По последним данным, в результате ЧП пострадали 2 человека. Об этом агентству «АПА» сообщил главный врач Центральной больницы Лерикского района Мубариз Агаев.
Взрыв произошел в четверг, 27 июля, на территории села Пиран в Лерике.
«В результате взрыва на бройлерной фабрике в Лерике 2 человека получили ранения», — сказал Агаев.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.
Причины ЧП пока неизвестны.