На Ставрополье столкнулись грузовик и маршрутка: один человек погиб

Ставрополь, , 11:19 — REGNUM На Ставрополье в результате ДТП с участием грузовика и маршрутной «Газели» погиб один человек, девять пострадали. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла утром на 233 километре федеральной автодороги «Кавказ». Водитель грузового автомобиля Volvo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущей маршрутной «Газелью».

В результате ДТП на месте погибла женщина-пассажир «Газели», еще девять человек были госпитализированы в больницу.

Отмечается, что в момент аварии в маршрутке, следовавшей по маршруту «Невиномысск-Кочубеевское», находились 10 пассажиров и водитель. За рулем большегруза находился 27-летний житель Краснодарского края.

«Возгорания нет, дорога не перекрывалась. Для ликвидации последствий происшествия привлекаются от МЧС России — 6 человек и 2 единицы техники», — добавили в региональном МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июля в Краснодарском крае в результате ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса погибли четыре человека.

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