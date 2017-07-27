СКР завершил расследование дела в отношении экс-губернатора Белых

Москва, , 10:36 — REGNUM Расследование уголовного дела против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, которого подозревают в получении крупной взятки, завершено. Об этом сообщает в четверг, 27 июля, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Никита Белых был задержан по обвинению в получении крупной взятки на сумму 400 тысяч евро. В конце июля того же года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

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