Суд арестовал вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова

Владивосток, , 11:03 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивостока избрал в отношении вице-губернатора Евгения Вишнякова, задержанного накануне, 26 июля, меру пресечения в виде заключения под стражу. Заместителя главы Приморского края Владимира Миклушевского подозревают в превышении должностных полномочий, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

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По информации Фрунзенского районного суда, сегодня, 27 июля, Евгения Вишнякова заключили под стражу на 1,5 месяца. Из зала суда вице-губернатор был направлен во Владивостокское СИЗО-1.

Вместе в Вишняковым по делу о превышении полномочий при газификации микрорайона Радужный в Уссурийске был задержан мэр города Евгений Корж. По неподтверждённым данным, ущерб от действий Вишнякова и Коржа составил 50 млн рублей.

В администрации Приморского края информацию о задержании вице-губернатора не комментируют, известно лишь то, что от должности его пока не отстранили. Когда будет избрана мера пресечения в отношении мэра Уссурийска, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан Олег Ежов, несколькими днями ранее покинувший пост вице-губернатора. Его обвиняют в причинении казне ущерба на 24,6 млн рублей. В декабре 2016 года силовики за присвоение более 40 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на ликвидацию последствий тайфуна, задержали вице-губернатора Сергея Сидоренко.

В минувшую пятницу, 21 июля, стало известно о задержании Олега Бубнова. В 2013 года он покинул команду губернатора Владимира Миклушевского после скандального случая с пробами Манту в Новосысоевке. Жертвами чужой халатности тогда стали 29 детей. В 2017 году Бубнов покинул кресло руководителя медицинского центра ДВФУ.