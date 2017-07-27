Мужчина набросился с ножом на прохожих в КНР: есть жертвы

Ухань, Китай, , 09:45 — REGNUM Правоохранительные органы китайской провинции Хубэй задержали мужчину, ранившего семерых граждан КНР, трое из которых скончались от полученных травм. Мужчина по фамилии Ван набросился на людей в порыве агрессии, вызванной его увольнением с работы.

Обстоятельства инцидента до сих пор не раскрываются. Известно, что преступник был задержан менее чем через два часа после нападения на невинных граждан. Инцидент произошел утром 27 июля, пишет «Чжунго жибао».

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе, раненные доставлены в больницу. По словам врачей, один из раненных находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мужчина зарезал ножом двух человек и ранил еще девятерых в ночь с 16 на 17 июля в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая.

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