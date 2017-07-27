В Краснодарском крае в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека

Краснодар, 27 июля 2017, 09:35 — REGNUM В Краснодарском крае в результате ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса погибли четыре человека. Об этом сообщает 27 июля пресс-служба краевого МВД.
По предварительной информации, ДТП произошло около 5:30 (мск) утра в районе поселка Ильич. Водитель легкового автомобиля ВАЗ 21 111 выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который продолжил движение и столкнулся с припаркованными на обочине грузовыми автомобилями.
Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились 32 человека.
«В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47 — летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 8 пассажиров автобуса», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Все обстоятельства смертельного ДТП уточняются.
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