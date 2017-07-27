Париж, , 09:34 — REGNUM Минимум 10 тыс. человек были эвакуированы ночью 26 июля на фешенебельных курортах Лазурного берега, в том числе — на популярном Сен-Тропе, передает Die Tagesschau.

Эвакуация идет и на севере острова Корсики. По данным французских властей, в результате пожаров на юге страны и на Корсике в пепелище превратились 1,4 тыс. га лесов.

Южная Европа превращается в огненный ад, добавляет издание. Взять под контроль огонь на юге Европы пожарным службам пока не удается: пламя подступает к жилым кварталам. Тушение пожаров осложняет сильный непрекращающийся ветер.

Всего за час огонь охватывает территорию от ста до тыс. га.

Вечером 26 июля стало известно, что горят леса и в окрестностях Тулона, где располагается главная база французских ВМС.

Очагов пожаров насчитывается очень много, только на Ривьере (французско-итальянское побережье Лигурийского моря) их общая площадь достигла 3 тыс.га.

Помимо этого, в Португалии с огнем борются около 1,5 тыс. пожарников: в нескольких провинциях выжжено более 75 тыс. га территории.

В Италии сразу в нескольких областях введён режим чрезвычайной ситуации.

В разных странах к тушению пожаров привлечены сотни пожарных, спасателей и даже армейские подразделения.

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