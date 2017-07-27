В Красноярске сотрудника полиции подозревают в хищении 800 тыс. рублей

Красноярск, , 08:25 — REGNUM Заместитель начальника уголовного розыска красноярского отдела полиции №5 подозревается в хищение 800 тыс. рублей, предназначенных на служебные цели. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По предварительной информации, сотрудник полиции в период с января 2010 по май 2017 года, используя свое служебное положение, обманным путем похитил денежные средства, предназначенные для служебных целей. Общая сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей.

Сообщается, что разоблачение полицейского стало возможным благодаря непосредственному участию руководства ГУ МВД по Красноярскому краю.

По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

В региональном МВД отметили, что сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

«По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в ГУ МВД по региону.