Семь автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Москва, , 07:08 — REGNUM На юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в среду, 26 июля, на Волгоградском проспекте.

«По предварительной информации, в аварии с участием двух автомобилей Renault, а также BMW, Mazda, Lexus, Nissan и автобуса ГАЗ в районе д. 158 на Волгоградском проспекте пострадали три человека, — уточнили в пресс-службе. — В автобусе пострадавших нет».

На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб. Причины аварии пока неизвестны.