Нью-Дели, , 07:22 — REGNUM Около 120 человек стали жертвами наводнения в Индии, от которого особенно страдает западная часть страны, сообщает 26 июля Die Tagesschau.

Согласно официальным данным, свои дома в затопленном регионе должны были покинуть 36 тысяч человек.

В регионе уже несколько дней идут проливные дожди. Большое количество воды создает угрозу прорыва плотин на некоторых реках.

Спасательные службы продолжают эвакуировать людей с помощью лодок и вертолетов. Таким образом, по меньшей мере 260 жителей района Банаскантха, которые больше всех пострадали от наводнения, были перевезены на вертолетах в безопасное место.

В штате Гуджарат были найдены тела 25 человек, 17 из которых — члены одной семьи.

Ситуация, вызванная муссонными дождями, остается тяжелой: в штате Ассам, как и в некоторых других северо-восточных штатах, объявлен режим чрезвычайного положения.

13 июля сообщалось, что из-за разлива Брахмапутры, вызванного сильными ливнями, были затоплены более 2,5 тысячи деревень, 1,5 млн местных жителей были вынуждены перебраться в специальные лагеря, где им предоставят горячую пищу и крышу над головой.