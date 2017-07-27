Афганистан: Талибы напали на военную базу в Кандагаре

Кандагар, Афганистан, , 07:14 — REGNUM Боевики радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали в ночь на среду 26 июля на военную базу в афганской провинции Кандагар, в результате чего погибли, по меньшей мере, 26 военнослужащих, еще 13 получили ранения, передает Die Tagesschau.

Перестрелка между сотней талибов и солдатами правительственной армии длилась несколько часов.

Афганские солдаты смогли отразить атаку после того, как им пришла поддержка с воздуха.

Они ликвидировали около 80 террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны Даулат Вазири.

Напомним, в течение последних месяцев боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают регулярные нападения на военные базы, чаще всего ночью.

В апреле 2017 года во время штурма лагеря Шахин в городе Мазари-Шариф, где располагается штаб-квартира 209-го корпуса Афганской Национальной Армии, погибли более 140 военных.