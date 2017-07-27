Афганистан: Талибы напали на военную базу в Кандагаре

Кандагар, Афганистан, 27 июля 2017, 07:14 — REGNUM Боевики радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали в ночь на среду 26 июля на военную базу в афганской провинции Кандагар, в результате чего погибли, по меньшей мере, 26 военнослужащих, еще 13 получили ранения, передает Die Tagesschau.
Перестрелка между сотней талибов и солдатами правительственной армии длилась несколько часов.
Афганские солдаты смогли отразить атаку после того, как им пришла поддержка с воздуха.
Они ликвидировали около 80 террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны Даулат Вазири.
Напомним, в течение последних месяцев боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают регулярные нападения на военные базы, чаще всего ночью.
В апреле 2017 года во время штурма лагеря Шахин в городе Мазари-Шариф, где располагается штаб-квартира 209-го корпуса Афганской Национальной Армии, погибли более 140 военных.