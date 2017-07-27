В Норвегии девушка-подросток напала с ножом на продавщицу

Кристиансанд, Норвегия, , 05:21 — REGNUM В Норвегии 15-летняя девочка напала с ножом на посетителей и сотрудников торгового центра, один человек погиб, сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Инцидент произошел вечером 26 июля в городе Кристиансанд. Вооруженная ножом девушка напала на 17-летнюю сотрудницу одного из магазинов торгового центра.

Пострадавшая скончалась в больнице. Также ранена посетительница торгового центра, она госпитализирована.

Подозреваемая в нападении задержана сотрудниками полиции. Мотивы ее поступка неизвестны.

Полиция проверяет, была ли девушка ранее знакома с погибшей и пострадавшей.