На Камчатке селевым потоком с вулканов завалило дачи

Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM В крупнейшем районе Камчатки — Елизовском, десятки дачных участков пострадали от схода селевого потока по Сухой речке со стороны «домашних» вулканов Авачинского и Корякского. Как передает корреспондент ИА REGNUM, из-за обильных дождей, которые шли два дня, поднялся уровень воды в речке, она смешалась с грязью и камнями, и обрушилась на дачные участки, находящиеся примерно в 20−30 км от вулканов.

Их называют на Камчатке «домашними», так как они видны практически из любой точки столицы региона и самого Елизовского района. Дорога к исполинам, у подножия которых любят бывать туристы, как раз пролегает через дачные соты. По ней накануне поздно вечером и пошел мощный селевой поток. Он перекрыл часть дороги, ведущей к участкам.

Кроме того, мощные потоки воды и грязи текли по улицам бурными реками. Подтоплено несколько десятков территорий дачных домов. Некоторым владельцам участков совсем не повезло — селевой поток зашел во двор и уничтожил весь урожай. Устояли только дома и теплицы. Все остальное сейчас под толстым слоем грязи.

В МЧС региона ИА REGNUM рассказали, что 26 июля спасатели наблюдали на улицах садово-некоммерческих товариществ в районе «Пятой стройки» (большая группа СНТ в Елизовском районе) три мощных потока грязи. Спасатели дежурили там всю ночь. Покинуть свои дачи и с помощью спасателей перебраться через размытый участок дороги пожелали около 20 человек.

Сейчас ситуация на дачных сотах постепенно нормализуется. Дачники подсчитывают ущерб.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Камчатку два дня оказывал влияние мощный циклон, который принес сильные дожди. В МЧС предупреждали, что из-за обильных осадков возможен выход рек из берегов.

По словам синоптиков, сегодня погода нормализуется, и выглянет солнце, но не надолго, так как на подходе еще один циклон с дождями.